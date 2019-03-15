Akşener: Muhtarın beka ile ne alakası var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Manisa’nın Turgutlu, Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde yaptığı mitinglerin ardından geceyi kentte geçirdi. Bu sabah konakladığı otelden ayrılan Akşener, Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler’i parti otobüsüyle gezdi. Akşener, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir Caddesi ile Kuyucumlar Çarşı’sına geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gelip parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener burada Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir ve Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan’ı halka tanıttı.

Partisinin meydandaki seçim standını ziyaret eden Akşener’e vatandaşlar ilgi gösterdi.

YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ BASINA AÇIKLAMA YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı.

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Akşener, şunları söyledi:

“Yeni Zelanda’da iki camiye saldırı düzenlendi. Şu an için 49 şehit var, yaralılar da var. Ülkemize ve İslam alemine baş sağlığı diliyorum. Dünyada oluşturulan İslamofobi, siyasi liderlerin konuşma biçimi nedeniyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Dünyadaki liderleri ve siyasetçileri bu konuda sağduyuya, ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bilgi almadan kesin konuşmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı bilgi notunu da okudum. Dolayısıyla Yeni Zelanda polisinin verdiği bilgiye göre saldırıyı yapan kişinin 2 yıldır planladığı yönünde bir bilgi var, ama kesin olmadığını da söylüyorlar. Benim anlatmaya çalıştığım konu şu, dünyada bilenen devlet adamlarının, bilenen siyasetçilerin, inanç üzerinden, Müslümanlar üzerinden siyaset yaptığını, seçim kazandığını, Avrupa Birliği ülkelerinde bunu her seçim zamanı görüyoruz. Bunların terk edilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonuçları itibariyle son derece acı oluyor. Terör öyle bir şeydir ki; bir gün gelir, seni bulur. Bundan kaçınmak gerektiğini söylüyorum ve yabancı liderlere çağrıda bulunulması gerektiğini ve takibinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olayı buraya getiren kullanılan dildir. Bizim dinimiz ‘adam öldür’ diyen bir din değil. Cami, kilise, havrada insanlar ibadetlerini yerine getiriyor. İbadetgahta bunu böyle getiren bir sistem var. Batılı ülkelerin ve liderlerinin dikkat etmesi gerekiyor.”

Akşener, daha sonra programı kapsamında Akhisar’a geçti.

‘MUHTARIN BEKA İLE NE ALAKASI VAR?’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında, Akhisar’da ilçe sakinleriyle buluştu. Tahir Ün Caddesi’nde parti otobüsünden seslenen Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili konuştu.

Kimseye iftira atmadığını belirten Akşener, birlik vurgusu yaparak, “Arkadaşlarımın çalışmalarına, hizmet etme ruhlarına ve heyecanlarına bakın ve karar verin. Onlara destek isterken, kimseyi kötülemiyor, tehdit etmiyor ve kimseye iftira atmıyorum. Herkes beni tehdit ediyor; ama ben kimseyi tehdit etmiyorum. Bütün siyasi hayatım boyunca özellikle İYİ Parti’yi kurduğumdan bu yana iftiram, hakaretim, tehdidim ve terbiyesiz sözüm yoktur. Dil o kadar bozuldu ki ‘5 harfli’ diyor, ‘Kaçacak deliği yok’ diyor. Burada yalnız başımayım. Bugün karşınızda duran Meral Akşener’e, bunlar deniyorsa bu devletin çivisi çıkmıştır. Siz siz olun, aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz. 31 Mart’ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin. Muhtar ve belediye başkanı seçeceğiz. Kim ‘Daha iyi hizmet ederim’ diyorsa ona oy vereceğiz. Muhtarın beka ile ne alakası var? Belediye meclis üyesi seçeceksiniz. Bu arkadaşların, Türkiye’nin bekasına nasıl bir zararı olabilir? Bunlara aldanmayın. İnsanları birbirlerine düşürüp, seçim almayı gelenek haline getirdiler. 31 Mart seçimlerinde dedikodu, tehdit, şantaj siyasetini bitireceğiz. Ülkede işsizlik sayısı almış başını gitmiş. Bunlara verilecek cevapları yok” diye konuştu.

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‘BÖYLE SİSTEMDE ÇİFTÇİ NASIL ÜRETSİN?’

Üretim maliyeti artan çiftçinin, yüksek maliyetle ürettiği için ürününü pahalıya sattığını kaydeden Akşener, “Yem parası almış başını gitmiş. Çiftçi mazotu 6- 6,5 liradan alıyor. Yatlara ise ucuz mazot veriyorlar. Böyle bir sistemde çiftçi nasıl üretsin? Ama yapmak istedikleri tarımı bitirmek. Biz buna direneceğiz. Bizim ülkemiz kendi kendine yeten bir ülkedir. Artık her şeyi ithal eden bir ülke olduk. Angusu ithal ediyoruz. Onun da samanını ithal ediyoruz. Arpa her toprakta yetişir; ama biz arpa ithal ediyoruz. İndir kardeşim mazotu, indir. Tunus’tan zeytinyağı ithal ediyormuşuz. Afrin’den zeytin ithal ediyormuşuz. Bu Manisa’ya ayıptır, Akhisar’a ayıptır. Bilerek ve isteyerek, tarımı bitirmek istiyorlar” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizin karşınızda Meral Akşener var. Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. İşsiz gençleri konuşmaya devam edeceğiz. Tencereyi kaynatmaya çalışan kadınları konuşacağız. Rahmetli Demirel’in ‘Tencere iktidarları sallar’ sözünü hatırlatıp, hep birlikte sallayacağız. Cebinizdeki kimlik belgesini çıkardığınızda ağa da budur paşa da budur torpil de budur. Sizin iktidarınız zamanında evine baskın yapılmış bir Meral Akşener var. O zaman korkmadıysam şimdi de korkmayacağım.”

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Konuşmasının ardından ‘Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Orkun Şıktaşlı ve Akhisar Belediye Başkanı adayı Besim Dutlulu’yu tanıtan Meral Akşener, Gördes ilçesine geçti.

DHA