Akşener: Sekiz yıldır uyutulan bir proje birden bire niye çıktı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekilleri ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Beşiktaş'ta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi.

“İSTANBULLU'NUN İSTANBUL'A ÇAKILACAK HER ÇİVİDE HAKKI VAR”

“İstanbullu, İstanbul'a sahip çıkıyor” diyen Akşener, “Ben de İstanbul'da ikamet eden İstanbullu olarak ben de Kanal İstanbul'a itiraza yönelik kişisel dilekçe vermek için geldim. Biz, prensip olarak İYİ Parti Türkiye'ye taş üstüne taş koyan her bir ele saygı duyar. Siyasi münazaalardan uzaklaşarak alkışlarız ama taş üstüne taşı yıkmaya kalkan ellerinde amasız ancaksız dururuz. Kanal İstanbul sekiz yıldır uyutulan bir proje. Birden bire niye çıktı? Bilim insanları deprem için çevre için Marmara'nın durumu açısından, İstanbul'un nüfusu açısından itiraz ediyor. Daha ilginci askerler güvenlik açısından itiraz ediyor. Bu konunun uzmanı herkes itiraz ediyor. Fakat iktidar tartışmaya kapalı inatlaşarak bu işi yapacağız diye yola çıktılar. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul'a çakılacak her çivide hakkı var. Madem bizi dinlemiyorsunuz, İstanbullularda böyle iki bin üç bin kişilik sıralarla bireysel hak kullanıp itiraz ediyor.” diye konuştu.

“20 MİLYAR DOLARI NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR SİSTEME KOYACAKSIZ”

Asgari ücreti de eleştiren Akşener, “Siz günde 10 lira zam yapıyorsunuz asgari ücrete, marketlerin pazarların önünden insanlar geçemiyor. Çocuklar aç. Böyle bir ekonomik yıkımın üzerine 20 milyar doları ne idüğü belirsiz bir sisteme koyacaksınız. Anladığım kadarıyla 5 müteahhit kazanacak. Onların bulduğu yabancı ortaklar kazanacak. Hastanelere hasta, köprülere araba geçiş garantisi verildiği gibi buraya da yapılırsa gemi garantisi verilecek. Siz, biz hepimiz bu eksiyi kapatacağız. Dış işleriyle ilgili, Montrö'yle ilgili pek çok itiraz var. Bu tepkiyi göstermek için buradayız. Umuyorum ki İstanbullunun bu tavrını her ne kadar saraydan çıkamıyorsa da sadece etrafındakilerin tesiriyle adımlar atıyorsa da Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği nokta budur. Umarım sağduyusu devreye girer ve bu proje rafa kalkar.” İfadelerini kullandı.

“SÖZCÜ'YE YAPILAN BU İŞLEM YARGININ BAŞINDA SİYASETİN SOPASI OLDUĞU GERÇEĞİDİR”

Sözcü Gazetesi davasına ilişkin de değerlendirme de bulunan Akşener, “ Sözcü'ye yapılan bu işlem yargımızın başında siyasetin bir sopası olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla FETÖ ile çok hoca efendi hazretleri olduğu dönemde haşır neşir oldukları dönemde Sözcü ve yazarları ilk tespit edip karşı çıkan yazarlardır. Emin Çölaşan'dan FETÖ'cü mü çıkar? Bu yargıya sürülen bir lekedir. Umarım temyizde buradan döner”