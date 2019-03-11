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Akşener: 28 Şubat’ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap vererek, "Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, Türk Milletine bir Meral değil, bin Meral helal olsun. 28 Şubat'ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim" dedi.

17:24 -
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Akşener: 28 Şubat’ta tanklı, tüfekli paşalara boyun eğmemişim sana mı boyun eğeceğim

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Tokat’a giderken Samsun’un Havza ilçesinde bir tesiste partililerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada Akşener’e partililer tarafından Havza semaveri ve tablo hediye edildi.

FOTO:DHA

Burada gazetecilere açıklama yapan Akşener, “Belediye başkanı adaylarımızın tamamının kazanacağına inanıyorum. Buradan aldığım enerjiyi Trabzon ve Tokat’a götüreceğim. Türkiye inşallah 31 Mart akşamı iyi olacak. Mart’ın sonu bahar” diye konuştu.

FOTO:DHA

Akşener, Tokat-Amasya il sınırı Kuruçay mevkisinde partililerce karşılandı.

Turhal ilçesinde seçim bürosu yakınında vatandaşları selamlayan Akşener, Tokat’a geçerek partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

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Seçimlere 20 gün kaldığına işaret eden Akşener, “Tek adam rejiminin ne olduğunu gördünüz. Demokrasi olmazsa ekonomi olmaz. Hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Hukukun üstünlüğü olmazsa adalet olmaz” ifadelerini kullandı.

FOTO:DHA

Akşener, şöyle konuştu:

“Türk milliyetçiliğini ayağının altına aldı, ‘Ülkücüler zaten Fatiha bilmezdi’. Soru bir, ‘Türk milliyetçiliğinin üzerinden ayağını kaldırdın mı? İki, bu ülkücüler Fatiha’yı öğrendi mi, okuyorlar mı artık, öğrendiler mi? Üç, bu dört tek neye ait? Şu Türk sözünü bir söyle. Söz güzellik yapacağım. Şimdi söyleyemedi, bugün sosyal medya hesabından, hem de Cumhurbaşkanlığı hesabından tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek milleti açıklamış içinde Türk sözü yok. Hani bana televizyonda dedin ya ‘Afyon’a gelmedi, bizi sattı, gitti’ diye. Şimdi cevap vereyim; muhterem sen Afyon’daki toplantında, tüzüğünde ve programında ‘Türk sözü geçsin mi, geçmesin mi, kaç kere geçsin’ diye oylattın mı, oylatmadın mı? Oylattın. Sayın Erdoğan, bir gün ağzından ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ de, söz veriyorum Üsküdar’da adayınıza oy vereceğim. Yapacağım güzellik o.”

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FOTO:DHA

Meral Akşener, konuşmasının sonunda “Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, bu millete, Türk milletine bir Meral değil bin Meral feda olsun be. 28 Şubat’ta tanklı tüfekli paşalara boyun eğmemişim de sana mı boyun eğeceğim. Elinden geleni ardına koyma” ifadelerinde bulundu.

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Akşener, Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda esnafı da ziyaret etti.

AA

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Son güncelleme: android-time 17:27 11.03.2019
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