Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan EYT’lilere çağrı!

31 Mart Yerel Seçimlerine bazı bölgelerde gerçekleştirdikleri iş birliği ile girecek olan İYİ Parti ve CHP'nin Balıkesir'de ortaklaşa olarak düzenlediği miting için alanı dolduran on binlerce kişinin ellerindeki Türk Bayrakları Kuva-i Milliye Meydanı'nı adeta kırmızıya boyadı. Ortak miting öncesi Akşener ve Kılıçdaroğlu, Balıkesir Havaalanı’nda partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı.

Liderler, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı’ndaki ortak miting alanına, parti liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Posterler arasında, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok ve ilçelerden bazı adayların fotoğrafları da yer aldı.

Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin ‘Hep beraber iyi olalım’, ‘Martın sonu bahar’ ile ‘Yeni baştan iyi başkan’ sloganlarının yazılı olduğu afişler asıldı. Alana beraber giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, kürsüye de birlikte çıkıp, alandakileri selamladı. İki liderin selamlamasından sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Miting alanında ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti’li İsmail Ok yaptı.

İSMAİL OK: BU HARAM DÜZENİ YIKACAĞIZ

“Binlerce yıllık şanlı tarihe sahip olan şanlı Türk Milleti'nin, söz konusu vatan olduğunda arkasına bakmayan, Mustafa Kemal'in evlatlarına selam olsun” ifadelerini kullandı. Genel Başkanların karşısında sözü fazla uzatmak istemediğini ifade eden Ok şunları söyledi: 2014'te Balıkesir Belediyesini bıraktığımızda, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sanayimiz hızla gelişen illerin arasındaydı. ‘Türkiye'yi doyuran il' olarak anılan Balıkesir'de, vatandaşlarımız 3 kilo soğan için saatlerce kuyruklara girmek zorunda bırakılıyor. Kalkınmışlık sıralamasında 17'inci sırada olan Balıkesir şu anda 25'inci sırada. Balıkesir, iktidar partisinden belediye başkanı seçmesine rağmen ekonomik olarak küçülmüş durumda. Bunun çıkışı Büyükşehir ve 20 ilçemizde Millet İttifakı'na ‘evet' mührünü basarak destek olmaktır.”

Tarım ve hayvancılık, seracılık, alanlarındaki projelerinden başlıkları açıklayan Ok, güneş enerjisi ve termal enerji kaynaklarını kullanarak, Balıkesir'i 2 yıl içerisinde enerji satan bir il haline getireceklerini söyledi.

Ok, “Tarım ve hayvancılıkta Balıkesir yeniden şaha kalkacak. Üreten gençler için kurulacak ar-ge merkezinde gençlerimiz burada teknoloji üretecek ve para kazanacaklar. Herkes bizim adaletimiz ile Hz.Ömer adaleti ile hizmet alacak bunun sözünü veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanının bir aylık makam aracına ödediği para 35 bin lira. Haramdır, yazıktır, günahtır. Biz geldiğimizde bu haram düzenini yıkacağız. Allah’ın izni ile Balıkesir halkı kararını vermiş ve 31 Mart'ta Millet İttifakı'nın adaylarına yetki vermek için sabırsızlıkla bekliyor. 20 ilçenin 20'sinde de Millet İttifakı'na ‘evet' mührünü basacağınıza inanıyorum. Sözlerimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, ‘Ne Mutlu Türk'üm' sözüyle bitiriyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “O KUYRUK VARLIK KUYRUĞU OLSA…”

Ok'tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara seslendi.

Ülkenin kaderini değiştiren Kuvayı Milliye’nin adının olduğu bir meydanda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin kaderini değiştiren Kuvayı Milliye'nin adının olduğu bir meydandayız. Kuvayı Milliye demek hiç kimseye diz çökmemek demektir. Bu meydanda size hitap etmenin onurunu ve gururunu verdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir'in görkemli bir tarihi var. Nereden bakılırsa bakılsın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli illerinden biridir. Aslında cennet gibi bir memlekette yaşıyoruz. Bu cennet ülkede sorunlarımız da var. Bu sorunları nasıl aşacağız? Demokratik yollarla aşacağız. Demokrasi bize hangi hakları veriyorsa, şikayetlerimizi sandığa giderek dile getireceğiz. Millet İttifakı'nı çiftçimiz, çocuklarımız, sanayicimiz için yapıyoruz. Ne benim ne de Sayın Akşener'in özel bir çıkarı yok ama gece gündüz vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın diye çalışıyoruz. Geçmişte AKP'ye oy veren kardeşlerimize sesleniyorum. ‘Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, istediğimiz kanunu çıkaralım, istediğimizi vali, istediğimizi kaymakam yapalım' dediler. Bu yetkiyi verdiniz. Dedelerimizin kurduğu fabrikaları sattılar. Üzerine 500 milyar da borçlandılar. 17 yıl ‘vergi, özelleştirme, borçlanma' dediler. Tamam da 17 yıl sonra bu ülkenin güzel insanlarını soğan patates kuyruğuna soktular. Milletin aklıyla alay ettiler, o kuyruğun adına da ‘varlık kuyruğu' dediler. O kuyruk varlık kuyruğu olsa en başına sen geçer millete tırnak ucu kadar bir şey vermezsin” diye konuştu.

“BİR EYT GİDER DE AKP’YE MHP’YE OY VERİRSE İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK”

200 bin ton patatesin sıfır gümrükle geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Sıfır gümrükle vatandaşa versene ilacı, mazotu… Bizim babalarımız pamuk, üzüm, incir ihraç ettiler. Karşılığında Sümerbankları, Etibankları, bez fabrikalarını, silah fabrikalarını kurdular. Şimdi bu fabrikaları satıyoruz; yerine patates, soğan alıyoruz. Geçmişte AKP'ye oy veren vatandaşlarıma anlatıyorum. Artık herkesin uyanması gerekir. Bunun mücadelesini hep beraber vermemiz gerekir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bizim 6 okumuzdan birisi de Milliyetçiliktir. Milliyetçilik, vatanseverlik, kimsenin önünde diz çökmemek demektir. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerden hem türbeyi kaçıracaksın hem de topraklarını bırakacaksın. Hiçbir gerçek milliyetçinin eli AKP'nin bulunduğu yuvarlığın içine oy basamaz. Gerekirse bu ülke için hep birlikte canımızı, malımızı veririz. Fabrikaları sattılar. Elde ne kaldı? Tank Palet Fabrikası kaldı. Yine ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Dünya'da bana ister Pakistan, İster Amerika, Venezuela bir örnek gösterin. Hiçbir devlet yoktur ki kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satsın. O silah fabrikasını yabancı orduya satanlarım sözcülüğünü yapanlar asla ve asla milliyetçi olamazlar. Ben bunları söylediğim zaman, ‘Bay Kemal konuşuyor” diyor. Bay Kemal olmak için; namuslu, yürekli olmak lazım. Bay Kemal olmak için, sabahın köründe oğluna telefon açıp, ‘oğlum paraları sıfırladın mı?' dememek lazım. İşine gelince vatan millet Sakarya, işine gelince özel çıkarlar. Tank Palet neden satıldı? Katar uçağı neden bedava verildi? Bu ülkenin temellerinde şehit kanları, göz yaşları, omuzunda silah taşıyan kadınlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında acı vardır, kan vardır, göz yaşı vardır. Biz sizin çalıştık AKP ve MHP reddetti. Bir EYT gider de AKP'ye MHP'ye oy verirse iki elim iki, yakanızda olacak” dedi.

Türkiye genelinde 7,5 milyon kişinin işsiz olduğu belirten Kılıçdaroğlu, “Bunlara iş bulunması gerekiyor. İsmail Ok, konuşmasında istihdam yaratacağını söyledi. İnşallah seni 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturtacağız. Her gün kavga, iftira bir sürü laf. Yeter artık ya. Üç gün dur ya! Günün 24 saati bütün televizyon kanalları beyefendi için çalışıyor. İstediğin kadar iftira at, her yerde; ‘hak, hukuk, adalet' diyeceğiz” dedi.

AKŞENER: CUMHURBAŞKANI SİZE TERÖRİST DEDİ

İlk sahneye çıktığı kişinin torunu olduğunu söyleyen Akşener, “Bu mücadeleyi gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız için verdiğimizi o da gördü. Yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz. Yerel seçimler Sayın Erdoğan'ın ağzından neden savaş sahnesine döndü? 17 yıldır birbirimizi kafa kafaya tokuşturarak oy almayı becerdi. Ama deniz bitti. İlk defa ilçeleri gezmek için Balıkesir'e geldiğimde, bir şehit babası, ağlayarak, “Meral kardeşim. Ben terörist değilim” dedi. Düzce'de; fındık işçisi, Anadolu'nun kavruk evlatlarından biri, ağlayarak, “Ben terörist değilim” dedi. Sonra, Düzce'de bir pazara girdik. Soğuk, herkesin eli buz kesmiş. AKP'ye oy veren 25-30 yaşlarında bir delikanlı, marul, biber, patates satıyor. Döndü dedi ki, ‘Meral Abla, ben terörist değilim. Burada rızkımı sağlamak için pazarcılık yapıyorum' dedi. Elbette değilsin, dediğimde, ‘Ama Cumhurbaşkanı bize terörist dedi' dedi. Burada tekrarlıyorum, Cumhurbaşkanı size ‘terörist' dedi.”

“AYIPTIR GÜNAHTIR”

“82 puanla atanamayan bir kız çocuğu Manisa'da, mülakatta elendiğini ama 55 puanla yukarıda tanıdığı olan bir başkasının kazandığını söyledi. Bu kul hakkıdır. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, inanılmaz kayırmacılık yapanlar. Kendileri 48 bin liralık çay, ejder meyvesinden yapılan Smoothie içerken vatandaşların başına 100 gramlık çayı atamazlar. Ayıptır, günahtır! Milletin adamıydı öyle mi? Birbirinin aynı 10 araba ile geziyor, üzerinde 3 helikopter, 3 bin koruma ile geziyor. Sonuç olarak Milletin adamı. Nereden milletin adamı. Hadi oradan be! Milletin gelirini 5 müteahhide peşkeş çekiyor. Saman ithalatı yapılıyor be. Balıkesir hayvancılığın merkeziydi. Angus etiyle tanıştık be, angus. Arpa ithal ediyor bu ülke. Arpa her toprakta olur, yetişir. Ama neden ekilmiyor? Çünkü Fransa'ya sözleri var. Siz açken Fransız çiftçisi bizden dolayı cebini dolduruyor. Oradan 5 milyar dolarlık et ve tarım ürünü alıyoruz. Sen burada pahalı ürettiğin için teröristlik ile suçlanırken. Biri suratına ayna tuttuğu zaman da ‘ben milletime terörist diyecek kadar enayi miyim?' de. Sen cin gibisin. Ama yaptıkların gayretullaha dokunuyor. Haram lokmayı yedin, hiçbir değerin kalmadı. Yapmaya çalıştığı şey, sizi birbirinizle dövüştürmek. Allah rızası için birbiriniz ile kavga etmeyin.”

“ŞU ANDA TEPENİZE TEPENİZE ÇAY ATIYOR”

24 Haziran'daki seçimlerde CHP ve İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin 18 milyon oy aldığını ifade eden Akşener, “Şimdi o oyu vereni de, yöneticisini de terörist ilan etti. Bu çok büyük bir iftiradır. Şimdi diyorlar ki, “Sen konuş Abla biz öderiz.” Beni önce para, sonra hapis ile tehdit etti. Ama en ayıbı ne? Diyor ki; ‘kaçacak deliği yok…' Kuvayı Milliye'nin şehri Balıkesirliler. TBMM'yi kurabilmek için çekilen emekleri, büyüklerinizin ortaya koyduğu o emekleri biliyorsunuz. TBMM, Beyefendinin gözünde bir delik… Bu kadar şirazesi kaymış, şaftı bozulmuş bir siyaset adamını bu seçimde cezalandırmalı, o kulağı çekmelisiniz. Şöyle hafif morartarak çekin. Bu kulak moraracak. Diyor ya televizyonda, ‘Beni iyi bilir…' Seni herkes biliyor. Kendini savunurken, ‘Ben enayi miyim?' diyor. Buradaki mesele, enayi olmak… Yani; sizi sevmiyor be kardeşim! İçinizden çıkıp geldiğini iddia etti. Şu anda tepenize tepenize çay atıyor, her yerde azarlıyor” diye konuştu.

“MECLİS’TE SANDALYESİ OLAN BİR PARTİ’YE SÖZDE DİYEMEZSİN”

“Kulağı çektiğiniz zaman ne olacak? İddia ediyorum önce Damat gidecek. O kulak çekilmezse diyecek ki, ‘Millet halinden memnun…' sonra zam üstüne zam yapacak. Sonra kararları almak zorunda kalacak. Alamadığı takdirde de biz yapacağız inşallah. Tayyip Bey bütün şehirlerde kendini tartıya koymuş durumda. Bir Cumhurbaşkanı; Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile dövüşür mü? Bunların sebebi ne? Tarzan zorda. ‘Sözde İYİ Parti' diyor bize. Hadi oradan be! 5 milyon kişinin oyunu alan bir partiye, Meclis'te sandalyesi olan bir partiye ‘sözde' diyemezsin.”

“TARİHİ FESLİ’DEN ÖĞRENİRSEN BÖYLE OLUR”

Bekanın da bittiğini ifade eden Akşener, “Temel, Meral, Kemal 5 harfli. Damat da, Recep de 5 harfli. ‘İçine 3 harfli mi kaçtı acaba?' diyeceğim ayıp olacak. Bir şeye dikkat ettiniz mi? FETÖ demiyorlar artık, ‘Pensilvanya' diyorlar. (Erdoğan'ın çözüm sürecinde söylediklerini izletti) Bu millet kimin dürüst, kimin yalancı olduğunu bilir. Bu kulağı çekeceksiniz. Ama komşularınızla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla bunlar için kötü olmayacaksınız. MHP'ye, AKP'ye oy verenler benim kanımdır, canımdır, kardeşimdir. Ama 82 puanla mülakatta elenen kız çocuğunun yerine 55 puanla atanan genç kul hakkı yemiştir. ‘Ülkücüler Fatiha'yı bilmezler' dedi? Kürdistan dediğin Irak'ın Kuzeyi kadim bin yıllık Türkmeneli’dir. Önce onu öğren. Fesli'den tarih öğrenirsen böyle olur. Bu arkadaşa kim söverse yan yana gelir. Geçen gün de ‘Türkiye hukuk devletidir' dedi. Gülesim geldi, aklıma Rahip Brunson geldi” dedi.

