Akşener yetkiyi kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hafta sonu olağanüstü kurultayı öncesinde, “Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle ve bu nedenle iptal edilebileceği” noktasında parti içinde de tartışılan “genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi Başkanlık Divanı'nda görevlendirebilmesine” yönelik yetkisini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in bu yetkisine dayanarak, resmen “genel başkan yardımcılığı” görevine getirildi.

İYİ Parti'nin 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağanüstü tüzük kurultayında, Genel Başkan Akşener'e “partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi partinin karar organı Başkanlık Divanı'na alma yetkisi” tanınmıştı. Akşener, tüzükten kaynaklı bu yetkisini ilk kez Yavuz Ağıralioğlu için kullandı. Akşener'in, Ağıralioğlu için hafta sonu yapılacak İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nı beklememesi dikkat çekti.

Akşener'in eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da aynı şekilde, yetkisini kullanarak, mevcutta Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Müsavat Dervişoğlu'nun yerine görevlendirmek istediği ancak Dervişoğlu'nun henüz istifa etmemesi nedeniyle “makamın boşalmadığı gerekçesiyle” bu yetkiyi kullanamadığı ifade ediliyor.

Partinin kuruluşundan bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Koray Aydın'ın “başka bir genel başkan yardımcılığı görevine getirilebileceği” ifade ediliyor. Ancak partide “Aydın'ın teşkilar üzerinde hakimiyet sağladığı” gerekçesiyle bu değişimi destekleyen de var “Teşkilatları Koray Aydın'dan almak kolay olmaz. Delege itiraz eder” görüşü dillendiriliyor. MHP'den ayrılarak İYİ Parti'yi destekleyen ve İYİ Parti bünyesinde siyaset yapmayı tercih eden ülkücü kökenli isimlerin de “Aydın'ın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden alınmasına karşı çıkabileceği ve bu parti üyelerini küstürebileceğine” de dikkat çekiliyor.