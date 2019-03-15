Akşener’den AKP’ye sürpriz ziyaret!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında, Gördes’teydi. Burada halka seslenen Akşener, daha sonra ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşlarla konuştu. Gezi sırasından Akşener, bir de sürprize imza attı. İYİ Parti lideri Akşener, gazetegordes’te yer alan habere göre, partisinin il başkanıyla birlikte AKP'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

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BAŞARILAR DİLEDİ

Akşener, kendisini karşılayan belediye meclis üyesi Ahmet Esen'e, “Seçimlerde sizlere başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz devam etsin” temennisinde bulundu. Akşener'in bu temennisine karşılık AKP Belediye Meclisi Üyesi Esen de, “Biz de size başarılar dileriz”dedi.