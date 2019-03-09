Son dakika! Akşener’den Erdoğan’a jet yanıt: Hodri meydan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Denizli’de düzenlediği mitingdeki sözleri nedeniyle hesaplaşacağını söyledi. Erdoğan, Akşener’e ‘Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin’ dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerine, Meral Akşener’den yanıt gecikmedi. Akşener twitter hesabından,’ Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan ? Ben 28 Şubat’ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan!” dedi.