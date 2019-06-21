Akşener’den Erdoğan’a ‘özür’ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Çatalca’da vatandaşlarla buluştu.



Akşener, ‘Damat gibi söyleyim. Bakın burası çokomelli.” diyen Akşener, “Şimdi, Sayın Binali Yıldırım da, Ekrem İmamoğlu da kardeşim yarışıyorlardı fakat Sayın Erdoğan sahneye indi. Diyor ki, ‘Ordu Valisi'nden özür dilemezse makama gelemez' Seni seçen bu millet iradesi. Hadsizlik etme, senin haddine değil. Ama bu özür içinde duralım. Peki, Gaziantepli hemşerilerimize ‘Öküz' diyen o milletvekili özür diledi mi? Özür talep ettin mi? Milletin yarısına ‘Adiler' diyen Tarım Bakanı'ndan özür talep ettin mi? ‘Ananı da al git' dediğin çiftçiden özür diledin mi? Sayın Bahçeli sana ‘Alçak, şerefsiz' dedi. Sen ondan özür talep ettin mi? Sen Bahçeli'ye ‘Irkçı, faşist' dedin. Özür diledin mi?” diye sordu.