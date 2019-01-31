Akşener’den flaş ‘beka’ açıklaması!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İl Başkanı Metin Yaşar ile esnaf ziyaretinde bulundu, Millet İttifakı’na destek istedi. Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne de giden Akşener, burada vatandaşlarla sohbet etti. Akşener, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu’yu ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi.

“İZAH ETMEK MECBURİYETİNDELER”

Türkiye’nin bekasıyla yerel seçimlerin bekasının üst üste getirildiğini belirten Akşener, “Eski İçişleri Bakanı olarak sormak isterim; Türkiye’nin bekası yerel seçimlerle ilgili ise yerel seçimlerde iktidar partileri bazı illeri, bazı büyükşehirleri kaybettiği takdirde Türkiye’nin bekasına halel gelecekse… O zaman bunun nedenini, ne olduğunu, niçin olduğunu bu muhteremler açıklamak, bunu size izah etmek mecburiyetindedirler.” diye konuştu.

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IĞDIR’DAKİ ADAY TARTIŞMASI

Daha sonra Bilecik’e geçen Akşener, partisinin il binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Iğdır’da belediye başkanlığına aday göstermediklerini belirten Akşener, “İYİ Parti olarak çok somut bir adım attık. Iğdır çok ilginç bir il. Ermenistan ile sınır. HDP orada 44 bin oy aldı. MHP 23 bin 400 civarında oy aldı. AK Parti 23 bin civarında oy aldı. İYİ Parti ise 5 bin 500 oy almış. İYİ Parti şimdi dedi ki aday çıkarmıyoruz. Yani ne demek istiyoruz; her yerde Cumhur İttifakı el ele tutuşmuş durumda ama buna karşılık ilginç bir şekilde, hem bu bekayı söyleyenler hem HDP’yi şeytanlaştıranlar, o şeytanlaştırılmış HDP’yi bize yapıştırmaya çalışanlar görülüyor ki her yerde ittifak yapmışlar ama Iğdır’da iki ayrı aday çıkmış. Ben öneride bulundum, laf söz önemli değil, tutumdur bu. Tutumumuz açık; aday çıkarmıyoruz. Yani bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz” ifadelerini kullandılar.

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SURİYELİ SORUNU

Türkiye’deki Suriyeli sorununa değinen Akşener, “Bu iktidar, Suriye’nin bu hale dönmesinde pay sahibi olmamalıydı. Kimine göre 5 milyon, kimine göre 3,5 millyon, kimine göre 4,5 milyon Suriyeli var. Ortalama 4 milyon kabul edersek, 4 milyon Suriyeli insanı yurdundan eden o operasyonun bir tarafı olmamalıydı. Yerinden yurdundan edilen insanlar sınır ülke olduğu için buraya geldiler. Bu iktidarın kafası ile bu insanların gönderilmesi mümkün değil. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Bizim esnafımız vergi verirken, özellikle güney illerimizde Suriyeli insanların açtığı işletmeler vergisiz kazanç içerisinde. Müthiş bir farklılık var. Bunun yanında inanılmaz bir demografik değişme var. 80 bin Suriyeli insanın oyları tabii ki iktidar partisine gidecektir. Bu 80 bin insanın yoğun olarak bulunduğu her yerde sistemi değiştirecek bir sonuç getirecektir” dedi.

“FUHUŞ 11 YAŞA DÜŞTÜ”

“Bu insanlar getirildi, paralar harcandı fakat bu insanların Türkiye’ye dert olmayacak hale getirilmesinde en ufak bir adım atılmadı” diye sözlerini sürdüren Akşener, şunları kaydetti:

“0- 10 yaş grubunda çocuklar geldi. 5 sene sonra biri 15 yaşında, birisi 5 yaşında. Üzerinden 10 sene geçtiğinde biri 20 yaşında biri 10 yaşında olacak. Bu süre bittiğinde okul yok, Türkçe yok, iş güç imkanı yok. Sayıları da çok yüksek. Yarının en büyük konularının dışında en büyük kriminal vakası burada olacak. Bunlarla ilgili en küçük bir tedbir alınmadı. İYİ Parti olarak bizim söylediğimiz şey şu; Suriye ile ilgili ilişkiler düzeltilmeli. Suriye’nin iç sisteminin düzelmesine katkıda bulunulmalı. Bu insanların oraya gidip ceza görmelerinin de önüne geçerek, bu insanların ülkelerine dönmesinin yolunun açılması lazım. Bunu söylediğimiz zaman ırkçılık yaptığım, göçmenlere karşı kötü davrandığım şeklinde eleştirildim. Bu böyle bir şey değil. Entegrasyona dair hiçbir şey yok. Saldım çayıra mevlam kayıra olan bir durum. Suriyeli çocuklarla ilgili inanılmaz sorunlar var. Fuhuş 11 yaşa düştü. İktidar partilerinin bu konuda bize kulak vermelerinde fayda var.” AJANSLAR