Akşener’den son dakika Mersin açıklaması: Bu hain kumpas…

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. İYİ Parti’den yapılan açıklamada, evrak teslimatının saat 17:00’den sonra yapıldığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilmediği ifade edilmiş açıklamada ayrıca Mersin il başkanının görevinden alındığı da vurgulanmıştı. Genel Merkez’den yapılan açıklamada açıklamada, “Bu, İYİ Parti'ye yönelik ‘dahili' bir operasyondur” ifadelerine yer verildi.

‘MERSİN’E YENİDEN İYİ GELECEK’

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener ise Burhanettin Kocamaz'ın Mersin için yeniden aday olacağı sinyalini verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz’ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ”Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir… Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin´e iyi gelecek” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in, İYİ Belediyecilik vizyon tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmadan satırbaşları:

Şimdi gelelim, yolumuza kurulan tuzaklara. Şimdi gelelim, İYİ ve Cesur insanlardan korkanların, kirli tezgahlarına. Şimdi gelelim, bir kez daha cesaretimizi test etmeye kalkanların, sabrımızı sınayanların, dışarıyı bırakıp, içeriden yaptıkları operasyonlara.

Biliyorsunuz, Burhanettin Başkan Mersin'de işi bitirdi. Bunu herkes gördü. Bunu herkes biliyor. İyi insanlar; Cesur insanlar; İlk günden beri bir şey söylüyorum, diyorum ki;

Mersin'i alacağız. Bu iddiayı çekemeyenler; Bu iddiayı hazmedemeyenler; dün kirli bir oyuna daha tevessül ettiler. Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller, tuzaklarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir tuzakla daha karşı karşıya. Buradan ilan ediyorum, ne yaparsanız yapın, bu tuzağı da bozacağız! Allah'ın izniyle bu hain kumpası da bozacağız!

Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum; Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik “dahili” bir operasyondur. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

Biz, bu tablonun asıl faillerini, bu operasyonun nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını, çok iyi biliyoruz.