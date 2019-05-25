Akşener’den ‘Öcalan’ tepkisi: Bir kere de delikanlı olun be!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve delegeleriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Tüzük kurultayına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akşener, yapılacak değişikliklerden bahsetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Swiss Otel'de partisinin milletvekilleri ve delegeleriyle bir araya geldi.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu ailenin bugünlük başında ben varım ve başında bulunduğum süre içerisinde bana siyasi rakiplerim istediklerini yapabilirler. Buna hazırlıklıyım ama tek bir arkadaşımın saçının teline zarar geldiği takdirde de elimden geleni ardıma koymayacağımı herkese söyledi. Ben bir köy kızıyım, köyde kadınlar haksızlığa uğrayınca o ailenin camlarını, arabalarını taşlarlar onu yaparım.

Biz çok zor şatlarda kenetlenmiş bir aileyiz.

“KÜÇÜK ORTAK ORTAYA GİRDİ”

15 Temmuz'da bunlar seçim yapar demiştim. Ama küçük ortak ortaya girdi. 24 Haziran seçim tarihi oldu. Bir ‘FETÖ'cü’ iddiasıyla karşı karşıya kaldım. 50 civarında ile gitti en az 20 dakikasını bağırarak bu konuya ayırmışım. Haksızlık, iftira öyle bir şey ki bizim gibileri yarım metre yerden sıçratır.

25 Eylül'den 24 Haziran'a edindiğimiz tecrübe ile 31 Mart'ın belirleyicisi İYİ Parti'dir.”

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“ŞUBAT’TA ÖCALAN’LA GÖRÜŞÜYORLAR DEMİŞTİM”

“Üç beş oy içi şimdi bebek katili ile pazarlığa oturuyorlar. Şubat'ta Öcalan'la görüşüyorlar demiştim. Şimdi foyaları ortaya çıktı.

Evlere şenlik İçişleri Bakanı dün kendisi hakkında Temel Bey ve benim için ‘Kandil'le anlaştılar’ dediği için araştırma önergesi verdik. AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

‘BİR KERE HAYATINIZDA DELİKANLI OLUN BE’

Şimdi diyor ki görüşme için devlet izin verdi. Benim bildiğim devlet bürokrasidir. Benim bildiğim devlet bakanlardır, Cumhurbaşkanı'dır. Hangi devlet senin kulağına fısıldadı. Bir kere hayatınızda adam olun delikanlı olun be. De ki açık açık, biz bu ülkenin domates satına, çiftçisine terörist dedik. İllet dedik zillet dedik. Ey ahali biz sizden özür dileriz deyin de anlayalım. Devlet izin vermiş sen bostan korkuluğu musun?

“31 MART’TA O KULAK ÇEKİLDİ”

Beka beka diye çıktılar. O zaman dedik beka koltukları diye. Küçük ortak çıktı kıs kıs gülerek ‘beka demek 5 harfliler’ dedi. Türkiye için önemli bir kavramın içini boşalttılar. Ama Anadolu'nun feraseti devreye girdi ve 31 Mart'ta o kulak çekildi.

Biz olmasaydık, siz olmasaydınız ne olurdu. Bakın büyükşehirlere Adana'da Ankara'da İstanbul'da ne olurdu. Bursa, Balıkesir çok az farkla kaybedildi. 31 Mart'ın böyle sonuçlanmasının sebebi İYİ Parti'dir.

“KAYBETME ÜZERİNE İKİNCİ PLANLARI OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Kaybetme üzerine ikinci planları olmadığı, İstanbul'un soyulduğu, sayısının bilinmediği kadar bankamatik memuru olduğu ve 5 müteahhide peşkeş çekildiğini gördük. İstanbul'u kaybetmemek için her şeyi göze aldıklarını gösteren biziz. O yüzden Allah hepinizden razı olsun.”