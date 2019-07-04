Akşener’den ‘Pakize Anne’ tepkisi!

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce vatandaş açılan davaya tepki gösterirken dava “#PakizeAnneTürkiyedir” tabelasıyla Türkiye gündemine oturdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getirdi.

“Peygamber Efendimize komşu Şehidimizin gözü yaşlı annesi Pakize Akbaba’yı kendine düşman görüp, dava açıyorsun.

Anladık kuldan utanmıyorsun, Allah’tan da mı korkmuyorsun?

#PakizeAnneTürkiyedir”

PAKİZE AKBABA NE DEMİŞTİ?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis'tedir önce Meclis'i temizle Meclis'i. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak' dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.

Savcılığın toplamda 12 dakika süren konuşmanın hangi bölüme ile ilgili “Cumhurbaşkanına hakaretten” işlem başlattığı ise henüz öğrenilemedi.