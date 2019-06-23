Akşener’den seçim değerlendirmesi

Akşener’in ifadeleri şöyle:

Sözlerimin başında, yine ve yeniden bir demokrasi dersi veren büyük Türk Milleti'ni selamlıyorum.Aziz milletimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından, 6 Mayıs'ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı bir cevap vermiştir.Türk demokrasi tarihi, millet iradesini yok sayanlara, sandık tekmeleyenlere, bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. 23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir.

‘Millet iradesinin mührüyle tescil edilmiştir’

İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini bir kez daha kalın harflerle ifade etmiştir.Tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.Bu seçimin kazananı, milli iradedir, Türk Milleti'dir.Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalı, aziz milletimizin verdiği mesajı doğru okumalıdır. Milletimiz “Ben yaptım oldu” diyenlere, “Dur orada. Söz de, karar da benim” demiştir.Milletimiz, Türkiye'yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara, “Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım” demiştir.Ve milletimiz, demokrasi fukarası akıllara, unutamayacakları bir ders vermiştir.İstanbullu hemşehrilerim, “seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı” olan sayın Ekrem İmamoğlu'nu, 23 Haziran'da bir kez daha seçerek, gaspedilen hakkını teslim etmiştir. Hem vicdani hem de hukuk bir hak ve gerçek, millet iradesinin mührüyle tescil edilmiştir.

‘Artık biz varız; Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’

Türk Milleti'ne, yazdığı bu demokrasi destanı için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. İstanbullular ve milletimiz müsterih olsun; Artık biz varız; Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ve Türkiye İYİ olacak..

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