Akşener’e ‘montaja’ sert tepki: Sonra da adamım diye gezeceksin, utanmaz

Habertürk TV’de dün akşam yayımlanan programda büyük bir skandala imza atıldı.

Avukat Fatih Atalay’ın programda gösterdiği fotoğrafın kısa süre sonra montaj olduğu ortaya çıktı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz’a ulaşan İYİ Parti yetkilileri söz konusu fotoğrafın, montaj olduğunu, aslında ise Akşener’in eşiyle birlikte olduğunu söylediler. Yılmaz da düzeltmeyi canlı yayında söyledi ve fotoğrafın orijinalini gösterdi.

İYİ PARTİLİ MURAT İDE: UTANMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KIVIRACAKSIN

Akşener’in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi:

“Hiç utanmadan Habertürk TV'de montaj fotoğrafı gösterip, ‘Bakın fetullah gülen’le fotoğrafı var' diyeceksin.

Fotoğrafın orijinalinin Meral Akşener ve eşine ait olduğu gözüne sokulunca da, yine utanmadan hiçbir şey olmamış gibi kıvıracaksın.

Sonra da adamım diye gezeceksin. Utanmaz.”