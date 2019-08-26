AKUT dağlardan iple çöp topladı

Turunç ile tarihi Amos harabeleri arasındaki yol kenarlarının ve seyir tepesinin temizliğini gerçekleştiren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekibine mahalledeki 5 yıldızlı otelin Genel Müdürü Orhan Günal ve personeli de eşlik etti. Seyir tepesinin yaklaşık elli metre uçurum olan kısmında ise AKUT Marmaris ekipleri ip teknikleri kullanarak iniş yaptı ve 10 metrekare alandan 13 torba çöp çıkarttı. Cam şişe, poşet, atık yiyecek, pet şişe, izmarit, karton, kağıt, peçete gibi atıkları toplayan AKUT ekibi, sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen özveri ile çevreyi temizledi.

“MARMARİS TEMİZ KALSIN”

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonu boyunca kurumlarla birlikte hareket ederek Marmaris'i temizlediğine ve çevreye çöp atılmaması için farkındalık oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris'i temizlemek bizim görevimiz ama kirletmemek de vatandaşın görevi. Marmaris bizim, Marmaris temiz kalsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“KARIŞ KARIŞ TEMİZLEYECEĞİZ”

Ekiple birlikte temizlik yapan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, “Biz temizlemekten yorulmuyoruz, ancak bazı vatandaşlar çevreyi düşünmeden hareket ediyor. Yangına sebep olabilecek sigara izmaritleri maalesef her yerde karşımıza çıkıyor ve bu bizi çok üzüyor. Cennet Marmaris'imizin denizini, plajını, dağını taşını karış karış temizleyeceğiz” dedi. Temizlik ekibi, AKUT ve otel personeli tarafından kamyona yüklenilen çöpler, temizlik ekiplerince çöp depolama alanına götürüldü.