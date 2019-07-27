Alaçatı Havaalanı’na 2 kilometre mesafede kalker ocağı

İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü resmi internet sayfasında, 22 Şubat tarihinde yayınlanan duyuruda, Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi, Akçakaya Tepe Mevkisi’nde Namık Kemal Aydoğdu tarafından yapılmak istenen kalker ocağı rehabilitasyonu projesi ile ilgili olarak İzmir Valiliği’ne sunulan proje tanıtım dosyasının (PTD) incelenip, uygun bulunduğu belirtilip, projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığını bildirdi.

ÇEVRECİLER ENDİŞELİ

Çeşme’nin doğal yapısını negatif etkileyecek bir proje bitmeden, bir başkasının başladığını belirten Çeşmeli çevreciler, eski Çeşme yolunun bölünmüş duble yol ihalesi, Germiyan Asfalt Fabrikası, Ovacık Jeotermal Projesi’yle ilgili tartışmalar sürerken, şimdi de Alaçatı Kalker Ocağı Rehabilitasyonu Projesi ÇED başvurusunun ortaya çıktığını belirtip, endişe ve tepkilerini dile getirdi.

kokpit.aero’nun haberine göre; Çeşme’de yaşayan Türk- Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Mütevelli Heyeti üyesi, çevreci Ahmet Güler, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Dünyaca ünlü Alaçatı sörf merkezinin hemen karşısında olan mermer, doğal taş, mıcır ve kalker ocağı, alan büyütmek ve rehabilitasyon izni için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. İlanı da 22 Şubat tarihinde yayınlandı. İşin garip tarafı ise, bu maden ocağı 20 Nisan 2018’de ihaleye çıkacak olan Göl Ovası Mevkisi’ndeki Alaçatı Havalimanı’nın yapılacağı bölgeye sadece 2 kilometre mesafede. Dünya ve Türkiye Sivil Havacılık Yönetmeliği havaalanlarının yakınlarında maden ocağı olmasını engelliyor. Çeşme’de ne yapılmak istenildiği anlaşılır gibi değil. Bir taraftan Başbakan Binali Yıldırım ve birçok Çeşmeli tarafından desteklenen bir proje olan Alaçatı Havalimanı yapılacak, diğer taraftan havalimanının hemen yanındaki maden ocaklarının genişlemesine izin verilecek. Bu işe akıl sır ermiyor.”