Alaeddin Kaya’nın yakınlarının mal varlığına el konuldu

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ömer Bulut ve Abdulmecit Koyunsağan ile avukatları katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen tutuklu sanıklar Bulut ve Koyunsağan, suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Sanıklar Bulut ve Koyunsağan, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme, firari sanıklar Zeynep Kaya, Zübeyir Kaya, Ayşegül Baldemir, Fatma Betül Kaya, Emin Erener ve Cüneyt Kaya hakkındaki kamu davasını ayırdı.

Mahkeme ayrıca, Kaya’nın aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 6 firari sanığın mal varlığına el konulmasına karar verdi.

AA