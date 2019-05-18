Alanya’da belediye çalışanlarına ‘istifa et’ baskısı iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde Alanya'da yüzde 57.60 oy alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan MHP'li Adem Murat Yücel'in, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarına katılmayan personele istifa baskısı yaptığı iddia edildi.

İstifa etmeyen personelin başka pozisyonlarda görevlendirildiğini öne süren İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın saha çalışmaları belediye personeline yaptırıldı. Yani araç kullanmaktan, afiş asmaya, broşür dağıtmaya kadar bir partinin yapacağı her türlü işte belediye personeli görevlendirildi” dedi.

Cumhur İttifakı'na çalışmayan personelin ise seçim sonrasında cezalandırıldığını bildiren Apaydın, “Bir liste oluşturmuşlar, bu listede yer alan personele istifa baskısı yapılıyor. İstifa etmeyen personele ise bir alt pozisyonda görev veriliyor. Yani şef konumunda olan bir personeli çöp arabasının arkasında görevlendiriyor. Başkan Alanya'ya hizmet işini yapsın, çalışanların ekmeği ile oynamasın” diye konuştu.

“TASVİP ETMİYORUZ”

Alanya Belediyesi'nden kendilerine şikayetler geldiğini belirten CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ da “Biz daha önce Millet İttifakına çalıştık, bu yüzden bizden istifamız istendi diye şikayetler almaktayız. İnsanların şu ya da bu şekilde siyasi bir partiyi desteklemiş olabilir. Böyle bir durumun işten atılma sebebi olmaması gerekir. Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz” değerlendirmesi yaptı.