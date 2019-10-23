Alanya’da fuhuş operasyonu! Hepsi tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ‘insan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskında A.S. (17), A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Oğuzhan O.’nun ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2’si suça sürüklenen çocuk, 4’ü kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABER Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı

TUTUKLANDILAR

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2’si suça sürüklenen çocuk, 4’ü kadın 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler A.S. (17), A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) ‘insan ticareti', ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etme, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan O.'nun bir başka suiçtan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmişti. DHA