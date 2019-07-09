Alanya’da otobüs çarpan Rus turist öldü

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Y.'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rus uyruklu Sergei Demchenko'ya (37) çarptı. Yola savrulan Demchenko ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Rus turisttin yaşamını yitirdiği belirledi. Demchenko'nun cesedi incelemelerin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından otobüsün Murat Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA