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Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava birçok bölgede hayatı olumsuz ederken, Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye kadar ulaştı. Alanya’da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler plajları doldurdu.

15:08 -
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Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

Türkiye’nin bir çok yerinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, Ekim ayının son günü olmasına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Türkiye’nin bir çok yeri soğuk ve yağışlı havaya teslim olurken Alanya’da yazı aratmayan bir hava vardı. Foto: İHA

Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Tatilciler güzel hava ve denizin tadını çıkardı. Foto: İHA

Yarın yağmur geliyor

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 25.3 derece, deniz suyu sıcaklığı ise derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede güneşli havanın yarın yerini yağışa bırakacağı belirtildi. (İHA) 

Antalya Güneş Meteoroloji Türkiye yağmur
Son güncelleme: 15:18 31.10.2019
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