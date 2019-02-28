Alev alan TIR’da kimyasal panik! 6 işçi hastanelik oldu

Bilecik 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya ait çinko alaşım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı. Alevleri gören işçiler yangını söndürmek istedikleri sırada yoğun dumandan etkilendi.

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İhbar üzerine giden ve kimyasal maddeler nedeniyle özel kıyafet giyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler İbrahim Ç., Bekir Ç., Şeref U., Hüseyin İ., Ahmet Y. ve Burak E. ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangını AFAD ekipleri söndürürken, TIR ve yükünde de inceleme yapıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA