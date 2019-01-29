Aleyna Can cinayetinde, bilirkişi sanıkları yalanladı

İstanbul Kartal'da, 30 Kasım 2017'de 17 yaşındaki Aleyna Can, erkek arkadaşı Bayram Ekici'nin kiraladığı günlük dairede başından vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili, genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici (25), kardeşi Ercan Ekici (22) ve arkadaşı Mesut Vural'a (22) “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ULAŞTI

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Can'ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Feyza Altun ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici de salonunda hazır bulundu.

Olay yerinde yapılan keşif çalışmasına ilişkin alınan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Duruşma savcısı, sanıklarla maktulün DNA karşılaştırılmalarının yapılmadığını belirterek, sanıkların doku örnekleri ile maktule ait örneklerin karşılaştırılmasını talep etti.

RAPOR ‘SİLAHIN ARIZASI YOK' DEDİ

Sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bilirkişi raporunda, olayda kullanılan tabancanın muayenesinde ateş etmeye mani mekanik herhangi bir arızasının bulunmadığı, şarjörün tabancaya takılıp çıkarılabildiği, sürgü tertibatının geri çekilip kurulabildiği, horoz tertibatının geriye doğru kurulduğu ve tetik tertibatının çalıştığının gözlemlendiği belirtildi.

‘KASTEN ÖLDÜRMESİ İÇİN NEDEN YOKTUR'

Sanık Bayram Ekici'nin avukatı Ali Kemal Denizli, tabancanın iki kez ateş almaya müsait olmadığını belirterek, isnat edilen suçta kullanılabilecek bir tabanca olmadığını savundu. Avukat Denizli, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bilirkişi raporunun savunmalarını desteklediğini belirten sanık Mesut Vural'ın avukatı Murat Filiz ise, “Müvekkilimin kasten öldürmesi için herhangi bir neden yoktur” dedi.

“ACIMI BURADA YAŞIYORUM”

Genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici suçsuz olduğunu öne sürerek, “Kız arkadaşımı kaybettim, acımı burada yaşıyorum. Takdir mahkemenindir” dedi. Olayın kaza olduğunu savunan sanık Mesut Vural da 15 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Sanıklardan kan örnekleri alınarak, maktul ve sanıklara ait doku örneklerinin karşılaştırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Kübra Süleyman, “Sanıkların silahın bozuk olduğuna ilişkin beyanları vardı. Raporda silahın bozuk olmadığı, tüm teçhizatlarının çalıştığı ortaya konuldu. Bu iddiaları da çürütülmüş oldu. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için de elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.