Aleyna Can davasında mahkeme kararını verdi

İstanbul Kartal'da, 30 Kasım 2017'de 17 yaşındaki Aleyna Can, erkek arkadaşı Bayram Ekici'nin kiraladığı günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili, genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici (25), kardeşi Ercan Ekici (22) ve arkadaşı Mesut Vural'a (22) “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Aleyna Can'ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman ile sanık avukatları katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Mesut Vural ile başka suçtan tutuklu Bayram Ekici cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“CEZADAN KAÇMAK İÇİN SENARYO UYDURDULAR”

Aleyna Can'ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman, genç kızın erkek arkadaşı Bayram Ekici hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiğini ve ardından bu olayın meydana geldiğini söyleyerek, “Sanıkların cezadan kaçmak için senaryo uydurduklarını düşünüyoruz. Eğer olay kazaysa niye olay yerinden kaçtılar? Zira derhal ambulans çağırabilirlerdi. Aynı zamanda kamera görüntülerini silmeye çalışmışlardır” diyerek tüm sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını istedi. Anne Fatma Yirmibeş ise sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyledi.

“OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM” DEDİ

Aleyna Can'ı daha önceden tanımadığını söyleyen sanık Mesut Vural, “Olay yaşandığı için üzgünüm. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Zaten olaydan sonra kendim ambulansa haber verdim. Olayın şokuyla panikleyip ambulansı arayıp oradan uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları veya kendimi de vurabilirim” diyerek tahliyesini istedi. Genç kızın erkek arkadaşı sanık Bayram Ekici, bir diyeceği olmadığını söyledi. Sanık Ercan Ekici ise beraatini istedi.

ERKEK ARKADAŞINA VE KARDEŞİNE BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bayram Ekici ve Ercan Ekici'nin genç kıza yönelik ‘kasten öldürme' suçunu işlediklerinin sabit olmadığını gerekçe göstererek, ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

‘BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA VERİLDİ

Suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesine kullanılan araç, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığını göz önüne alan mahkeme sanık Mesut Vural'ın ise ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl 6 hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.