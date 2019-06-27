Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli ve kaç yaşında?

Siyaset gündeminin ana gündemi Ali Babacan oldu. Peki Ali Babacan kimdir? 1967 Ankara doğumlu Ali Babacan, 2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. İşte Ali Babacan hakkında merak edilenler…

ALİ BABACAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara’da doğdu. 1985’te TED Ankara Koleji’ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD’ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 yılları arasında, Amerika’da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994 – 2002 yılları arasında Ankara’da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet’te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış’ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti; 1 Mayıs 2009’da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nı Ahmet Davutoğlu’na devretmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.