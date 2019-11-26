Ali Babacan kimdir, kaç yaşındadır?

Ali Babacan, 4 Nisan 1967’de Ankara’da doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Ankara milletvekiliği yaptı. 58. ve 59. hükûmetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. 60. hükûmette 1 Mayıs 2009’a kadar dışişleri bakanı olarak görev aldı ve Mayıs 2005 – Ocak 2009 arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde başbakan yardımcısı olarak atandı. 61. ve 62. hükûmetlerde başbakan yardımcılığı yaptı.

ODTÜ’DEN BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDU

1985’te TED Ankara Koleji’ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD’ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Chicago’da bulunan Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı.

Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı. 1992-1994 yılları arasında, Amerika’da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994-2002 yılları arasında Ankara’da özel sektörde iş hayatını sürdürdü. 2003-2010 yılları arasında yapılan Bilderberg Toplantıları’na katıldı.

SİYASİ KARİYERİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet’te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış’ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti. 1 Mayıs 2009’da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nı Ahmet Davutoğlu’na devretti.

1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükümetlerde görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz’a devretti. II. Davutoğlu hükümeti döneminde başbakan danışmanlığı yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. 8 Temmuz 2019’da kurucusu olduğu AK Parti’den istifa etti.