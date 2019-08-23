Ali Babacan’ın partisi için tarih belli oldu

Babacan’la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan bir siyasetçi BBC Türkçe’ye yeni parti oluşumunda gelinen aşamayı anlattı.Geçmişte AKP içinde de önemli görev alan siyasetçi, şu anda “insan kaynağı” oluşturma aşamasında olduğunu söyledi. Verdiği bilgiye göre sadece eski AKP’liler değil, çok farklı kesimlerden, alanlarında uzman isimlerle görüşmeler yürütülüyor.

Kamuoyuna yansıyan eski AKP’li bakanlar ve parti yöneticileri dışında, yeni oluşumda yer alacak isimler saklı tutuluyor.Bir sonraki aşama olarak “politika setlerinin oluşturulması” hedefleniyor ve Babacan mümkün olan en geniş kesimin katkısıyla parti politikalarını oluşturmayı planlıyor.

Parti kadrolarında yer alacak ekibe “kurucu güç” pozisyonu verilerek aidiyet duygusunun hissettirilmesin amaçlandığını anlatan kaynak, “Hazır yemeğe oturmak ayrı, ‘gel birlikte pişirip yemeği yiyelim’ demek ayrıdır. Politika oluşturulması, harcın karışılmasında insanların aidiyet duygusu açısından önemlidir” diyor.

Partinin kuruluşu için kesin tarih verilmese de “Kasım sonu, Aralık başı” itibariyle partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na verilmesi planlanıyor.

Şu anda hemen bir erken seçim olasılığı görülmediği için partinin kuruluşunun “aceleye getirilmemesi” kararlaştırılmış

“Kasım sonu, Aralık başı gibi, yani 2019 bitmeden bu iş ete kemiğe bürünsün, bir tüzel kişilik kazansın isteniyor” diyen siyasetçi henüz parti isminin, dolayısıyla ambleminin netleşmediğini söylüyor ve “önerilere açığız” diye espri yaparken, önerilerin değerlendirildiğini belirtmekle yetiniyor.

Yeni parti için genel merkez binası tutulması için de harekete geçilmiş ve hatta bir kaç seçenek değerlendirme gündemine alınmış ama bu konu da yine “kamuoyuna duyurulmayan, sır gibi saklananlar” kategorisinde tutuluyor.