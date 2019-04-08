Ali Demir kimdir? Eski ÖSYM başkanı Ali Demir nereli?

ÖSYM’nin eski başkanı Ali Demir gözaltına alındı ve hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Ali Demir kimdir sorusnun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte Ali Demir’in hayatı…

ALİ DEMİR KİMDİR?

1959'da Konya'da doğan Ali Demir, 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Demir, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı ve daha sonra İngiltere'deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İTÜ'de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasında yer alıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Demir, İngilizce ve Almanca biliyor. Tekstil alanında birçok projede danışmanlık yapmış ve TÜBİTAK'ta birçok proje yürütmüştür. Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın ÖSYM Başkanlığından istifa etmesinin ardından, ÖSYM Başkanlığı’na İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demir vekaleten görevlendirildi.