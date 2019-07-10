Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail öldürülüşünün 6. yıl dönümünde anılıyor

2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına için Eskişehir’de katıldığı yürüyüş sırasında dövülerek 19 yaşındayken hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor. Peki Ali İsmail Korkmaz kimdir?

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz'ın vefatından sonra Eskişehir'de heykeli dikildi. Yaşamını yitirdikten sonra Türkiye'nin birçok ilinde protesto gösterileri yapıldı. Fenerbahçe taraftarları ise “Ali İsmail Korkmaz” marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.

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ALİ İSMAİL KORKMAZ ANILACAK

Ali İsmail, öldürülmesinin 6'ncı yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) düzenlediği anma etkinliği 10 Temmuz saat 18.00'de Antakya Ekinci Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyaretiyle başlayacak. Ziyaretin ardından saat 20.00'da Sümerler Amfi Tiyatro'da düzenlenecek anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Moğollar Sahne Alacak.