Ali İsmail Korkmaz ölümünün altıncı yılında anılacak

2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de katıldığı yürüyüş sırasında darp edilerek henüz 19 yaşındayken hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, ölümünün altıncı yıl dönümünde ailesi ve sevenleriyle birlikte anılacak. Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Anma Gecesi, 10 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hatay’da gerçekleşecek. Saat 18:00’da Ekinci Mezarlığı’ndaki kabir ziyaretinin ardından, saat 20:00’da Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Moğollar sahne alacak.

Ali İsmail Korkmaz’ın düşleri ALİKEV’le yaşam buluyor

Henüz 17 yaşındayken “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış olan Ali İsmail Korkmaz, arkadaşlarıyla örgütlenerek yaşlılar, öğrenciler, engelliler ve çevre için birçok gönüllü proje gerçekleştirmişti. Ali İsmail’in 19 yaşında hayattan koparılmasının ardından, ailesi Ali İsmail’in hayallerini, “düşlerindeki özgür dünya”yı, bir miras olarak devralarak Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nı kurdu. Üçüncü yılını dolduran ALİKEV, destekçi ve gönüllüleri ile birlikte Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla yoluna devam ediyor. ALİKEV’in faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye www.alikev.org adresinden ve ALİKEV’in sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.