Ali Orkun Ercengiz kimdir? CHP Burdur Belediye Başkanı Adayı Ali Orkun Ercengiz’in hayatı…

Ali Orkun Ercengiz Burdur’un CHP Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi. Ali Orkun Ercengiz kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikayesi hakkında merak edilen detaylar…

ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?

2014 Türkiye yerel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Burdur Belediye Başkanı olmuştur. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yapmıştır aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürütmüştür. Türk Eczacılar Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev almıştır. Türk Eczacılar Birliği tarafından 14 Haziran 2011’de Burdur’da yapılan toplantının ardından 54. Bölge Burdur Eczacı Odası kurucu yönetimine atandı. Yönetim Kurulu tarafından başkan seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.