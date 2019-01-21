“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google'dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki Alice Harikalar Diyarı’nda Alice’in büyümesini sağlayan yiyecek nedir?”

A. Elma B. Kiraz C. Çikolota D. Kek

CEVAP: KEK

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.