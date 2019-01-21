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Alice Harikalar Diyarı’nda Alice’in büyümesini sağlayan yiyecek nedir?

Yıllardır merakla takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışması programını ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunuyor. Seyirciler merakla "Alice Harikalar Diyarı'nda Alice'in büyümesini sağlayan yiyecek nedir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte cevap...

21:48 -
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Alice Harikalar Diyarı’nda Alice’in büyümesini sağlayan yiyecek nedir?

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google'dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki Alice Harikalar Diyarı’nda Alice’in büyümesini sağlayan yiyecek nedir?”

A. Elma B. Kiraz C. Çikolota D. Kek

CEVAP: KEK

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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Son güncelleme: android-time 21:51 21.01.2019
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