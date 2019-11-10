Alkollü araç kullanan şoföre Kur’an kursu inşaatında çalışma cezası

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Mehmet Akkol alkollü araç kullanırken jandarma ekiplerine yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca 2.5 ay hapis cezasına çarptırılan Akkol, bir hafta Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldı. Daha sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında adli kontrol şartı getirilen Akkol’un cezası, 17 gün Kur’an kursu inşaatında çalışmaya çevrildi.

Haftada iki gün kolluk birimine giderek imza atan Akkol, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Hıdırnebi Yaylası’ndaki Kuruçam Köyü Yayla Camisi’nde yapımı süren Kur’an kursu inşaatında çalışıyor.

“CENABI ALLAH BU CEZAYI REVA GÖRDÜ”

“Devletin vermiş olduğu her şeye razıyız” diyen 46 yaşındaki Mehmet Akkol, “Memnunum burada çalışmaktan. Çalışmayı da seven bir insanım. Hem sevap işliyorum hem de cezamı çekiyorum. Hem de burada hocayla birlikte namazımı kılıyorum” dedi. Alkol kullandığı için pişman olduğunu belirten Akkol, “Yanlış yaptım ama Cenabı Allah bu cezayı reva gördü. Camiye de verdi ki biraz akıllanayım” diye konuştu. (AA)