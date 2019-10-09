Alman medyasının tarihini bir Türk yazdı

DISTIPRESS’in 2005 ile 2008 yılları arasında Yönetim Kurulu’nda bulunan Hürriyet’in eski Avrupa Dağıtım Müdürü Dr. Halil Dölek, talep üzerine, Berlin Duvarı’nın yıkılışından bu yana Alman medyasındaki gelişmeleri inceledi.

20 sayfalık İngilizce çalışmada son 30 yılda hangi gelişmelerin yer aldığı, yayın hayatına nelerin girdiği, basın sektöründeki birleşmeler, en çok hangi yıllarda gazete satıldığı gibi bilgiler yer aldı.

Araştırmacı titizliğiyle hazırlanan çalışma, 22 Eylül’de yapılan DISTIPRESS toplantısında tanıtıldı ve büyük ilgi gördü. Tüm Alman yayıncılar ve yayınevleri birer örneğini alırken, çalışma DISTIPRESS’in internet sitesinde de yayınlandı.

GAZETE SAHİPLERİNDEN ÖVGÜ

Alman Gazete Yayıncıları Birliği de (BDZV), eserle yakından ilgilendi ve arşivine aldığını duyurdu. Ayrıca, konuyla ilgili araştırma yapanlar, yayıncılarla, üniversiteler de çalışmaya büyük ilgi gösterdi.

Dr. Dölek, çalışması nedeniyle övgü alırken, DISTIPRESS’in Berlin toplantısında hem onur ödülüne layık görüldü, hem de bu konuyla ilgili özel konuşma yapması sağlandı.

Yayınevlerinin yöneticilerinden teşekkür ve tebrik alan Dr. Halil Dölek, “30 yıllık bir süreci taramak kolay olmadı ve gösterilen ilgi tüm emeklere değdi” diye konuştu.