Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30’da ve soruların tamamını bilen 30 bin lira kazanacak. Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor. İpucu sorusunun cevabını bilenler bir adım önde olacak. Alternatif Salı listesindeki 10. şarkıyı seslendiren kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU: ALTERNATİF SALI LİSTESİNDEKİ 10.ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

CEVAP: VEGA





VEGA KİMDİR?

Vega, Türk rock müzik grubudur. Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alır. İTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu olan Mert Koral ve Tuğrul Akyüz ile Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey tarafından kurulmuştur. 1999 yılında Tamam Sustum, 2002 yılında Tatlı Sert ve 2003 yılında Tatlı Sert 2 albümlerini çıkardı. 2003 yılında Mert Koral’ın ayrılmasından sonra yola iki kişi devam ettiler. 2005 yılında çıkardıkları Hafif Müzik albümü sonrası uzun bir süre müziğe ara veren grup, 2017’de Delinin Yıldızı ile müzik hayatlarına geri döndüler. Grup üyeleri Deniz Özbey ile Tuğrul Akyüz evlidir ve çiftin bir çocukları vardır.