Altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatları yükseliyor! Gram altın ne kadar oldu?

Yeni hafta öncesinde altın fiyatlarını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Bir süredir devam eden sonrasında yaşanan ufak çaplı yükselişi iyi değerlendirmek isteyenler yatırımcılar , “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?” aramaları yapıyor. İşte Pazar günü merak edenler için altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ne durumda? Altın kazandırdı mı yoksa kaybettirdi mi? İstanbul Kapalıçarşı'da 216,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217 liradan, bin 429 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 450 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.

GOLDMAN SACHS 2019 YILI ALTIN FİYATLARI ÖNGÖRÜSÜNÜ ARTTIRDI

Goldman Sachs, iniş-çıkışlı geçen Aralık ayı sonrasında, yatırımcıların “güvenli limanı” altın için 2019 yılı öngörüsünü yükseltti.

Goldman Sachs bir ons altın için üç, altı ve 12 aylık öngörülerini sırasıyla 1,250 dolardan 1,325 dolara, 1,300 dolardan 1375 dolara ve 1,350 dolardan 1,425 dolara yükseltti. Böylece, altının bugünkü fiyatına göre 12 aylık dönem için yüzde 10.7 artış öngörüldü.

Goldman Sachs ekonomisti Jeffrey Currie, “Altın fiyatları, güvenli görülen varlıklara talebin artmasıyla yükselecektir. Aynı durum, merkez bankası alımları için de geçerlidir, jeopolitik gerginlikler arttıkça merkez bankaları altın piyasasına yeniden isteyecektir” dedi.

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Federal Reserve´in para politikasındaki belirsizlikler konusundaki endişeler, finansal piyasaları birkaç ay boyunca etkiledi. Riskli varlıklar, 2018´de düştü ve hisse senedi piyasaları, Büyük Buhran´dan bu yana en kötü Aralık ayını yaşadı. Ancak Goldman´a göre bu dönemde, altın, Aralık ayının başından bu yana yüzde 4.0´ten fazla kazandırarak piyasaları geride bıraktı. SPDR Altın Hisse Senetleri (GLD) Aralık ayında yüzde 5.0 civarında kazandırdı.

Currie, “Geçtiğimiz haftalarda, Aralık ayındaki zayıf makro ekonomik veriler etkisiyle risk hassasiyetinde keskin düşüşler gördük, büyümenin yönü konusundaki endişeler ve ABD ekonomisinin daha zayıf ekonomilere doğru yaklaştığı endişelerini ortaya koydu” dedi.