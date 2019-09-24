Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 düşüşle 277,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,40 280,60 277,60 277,80

Cumhuriyet Ata Lira 1.848,00 1.869,00 1.829,00 1.850,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 253,00 257,00

Lira(Tam) Ziynet 1.806,00 1.826,00 1.788,00 1.808,00

Yarım Ziynet 903,00 913,00 894,00 904,00

Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 447,00 452,00