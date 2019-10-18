Altın fiyatlarında son durum: 18 Ekim çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 282,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,50 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 838 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 460 Lira

GRAM ALTIN: 282,50 LİRA

YARIM ALTIN: 919 LİRA

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.77 düşüşle 58.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 52.92 dolardan işlem görüyor.

Küresel emti piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.96 artışla 17.595 dolardan,

– altın, yüzde 0.22 artışla 1,497.40 dolardan,

– bakır, yüzde 1.04 artışla 2.616 dolardan,

– platin, yüzde 0.09 artışla 891.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.34 artışla 1,740.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise , gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,910 lira oldu.