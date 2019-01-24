Altın gibi kıymetli; eşek sütü yok satıyor

HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Siroz, kemik erimesi, astım ve bronşiti iyileştirip, antibakteriyel etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen eşek sütü adeta karaborsa gibi. Eşek sütünün litresi şu anda 150 liradan satılıyor. Eşek sütünden yapılan sabunların tanesi de toptan 13, perakende 15 lira. Her isteyen, her parası olan eşek sütünü hemen alamıyor. Sütü alabilmek için çok önceden randevu alıp, sıraya girmeniz gerekiyor.

GÜZELLİK UZMANIN TAVSİYESİYLE BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşek safari yaparken, bir güzellik uzmanı müşterilerinin eşeğin sütünün faydalarını anlatması üzerine hayatlarının değiştiğini anlatan 66 yaşındaki Musa Karaçam şu an eşek sütü yetiştirmekte zorlanıyor. Eşek sayısını Marmaris, Çanakkale ve Denizli başta olmak üzere çeşitli illerden satın aldıklarıyla birlikte 15'e çıkararak işe başlayan Karaçam'ın, şu anda 52 eşeği bulunuyor.

BİR EŞEK YILDA EN FAZLA 4 AY SÜT VERİYOR

Eşeğin doğum yaptıktan 10 gün sonra sütünün sağıldığını belirten Musa Karaçam, “Doğum yapan eşeğin tek memesi sağılırken diğer memesindeki süt yavrusuna bırakılır. Bir eşek en fazla 4 ay sağılır. Çünkü eşek doğumdan en geç 1,5 ay sonra tekrar çiftleşip bir yıl sonra da doğurur. Gebeliğinin 8 ayında süt vermez. Eşeklerin iriliği ve süt verimine göre bir eşekten ortalama 400 gram ile 1 litre arasında süt alıyoruz” diye konuştu.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİYOR?

Karaçam, eşek sütünün bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini savunarak, sütün vücut direncini artırdığını söyledi. Karaçam sözlerini şöyle sürdürdü;“Astım ve bronşiti yok ediyor. Siroz ve kemik erimesini önlüyor. Mineral eksikliğini gideriyor. Tam sayıyı hatırlamıyorum ama şu ana kadar iyileşen yüzlerce tanıdığımız var. Süt kullanım süresi 10 yaşına kadar çocuklar 8-10 gün sabah aç karna bir çay bardağı süt içtiklerinde iyileşiyor. Bu süre büyüklerde daha değişik. Çünkü 10 gün süt içip 5 gün ara vererek bu sistem sürekli tekrarlanarak toplamda 30 gün içilmesi gerekiyor. Sütün 72 saatlik içim süresi var. Sonrasında içindeki mineraller ölüyor. Bize geldiklerinde öksürünce kan tükürenlerin iyileştiğini biliyorum. Sütün litresi 150 lira. Şu anda yoldan geçerken gelip süt isteyenlere veremiyoruz. Sürekli alan hastalarımız var. Eşekler genelde ilkbaharda doğum yaptıklarından kış aylarında süt üretimimiz doğal olarak azalıyor. Bu nedenle sıraya koymamız gerekiyor”

EŞEK SÜTLÜ SABUN YAPILIYOR

Eşek sütünden sabun da yaptıklarını kaydeden Musa Karaçam, sabunun cilde çok iyi geldiğini söyleyerek şöyle devam etti; “Sabunu Hindistan Ceviz Yağı, yabancı menşeili kostik, yemeklik zeytinyağı ve eşek sütünün karışımından yapıyoruz. Eşek sütü ve yemeklik zeytinyağı hemen kurumadığı için depoda 2 ay boyunca sürekli vantilatör çalıştırılarak kurutuluyor. Sabunları toptan 13, perakende 15 liradan satıyoruz”