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Altun, dünya basınına Mazlum Kobani’yi anlattı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranılmasından duyulan endişeyi dile getirdi.

17:43 -
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Altun, dünya basınına Mazlum Kobani’yi anlattı!

Altun, Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’li bazı yetkililer ve politikacıların, “Mazlum” olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin’e meşru bir siyasi figür olarak davranmalarından derin endişe duyduklarını kaydetti.

Altun, “Ferhat Abdi Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK’nın üst düzey lideri ve kanun kaçağı. Şahin, Interpol kırmızı bülteniyle aranıyor. Türk güvenlik güçlerini, bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle aranıyor.” ifadelerini kullandı. AA

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