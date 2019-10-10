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Altun’dan ‘Yeşil ışık yakmadık’ diyen Graham’a: Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Altun,"Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı" dedi

07:23 -
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Altun’dan ‘Yeşil ışık yakmadık’ diyen Graham’a: Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Senatör Graham'ın Twitter hesabından yaptığı “Türk hükümetine, Suriye'nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadığı” açıklamasına yanıt verdi.

Fahrettin Altun, “Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı.” ifadelerini kullandı.

Graham paylaşımında, “Türk hükümetine, Suriye'nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı. Kongrede, kırmızı çizgiyi gördüğünüzde onu geçmemeniz gereken devasa iki partili muhalefet var.” ifadelerine yer vermişti.

ABD'li Senatör Lindsey Graham

ABD İngilizce PKK Suriye Türkiye Twitter
Son güncelleme: 07:31 10.10.2019
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