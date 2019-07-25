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Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık

Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya'da yakalandı.

10:54 -
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Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sütyene asılan küçük çantayla kuyumculardan hırsızlık yapıyorlardı. Foto: İHA

Yapılan çalışma sonucunda, Antalya’da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., (28), S.Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., (27) Kütahya – Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Çete üyeleri, poşete kapladıkları alüminyum folyo ile alarmları etkisiz hale getirip eletronik mağazalarından hırsızlık yapıyorlardı. Foto: İHA

Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Zanlılar, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya’ya gönderildi.

KÜTAHYA (İHA)

Son güncelleme: android-time 10:59 25.07.2019
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