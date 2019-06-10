Alzheimer hastalığına rağmen Kur’an-ı Kerim yazdı

Türkiye'de pek çok kişinin mücadele ettiği hatta ismini dahi unuttuğu Alzheimer hastalığı yaş ilerledikçe sıkça görülen hastalıkların başında geliyor. Konya'da yaşayan 86 yaşındaki Abdullah Çelik'de Alzheimer hastalığı ile mücadele ederken Kur'an-ı Kerim'i el yazması ile yazmayı başardı.

YAŞAMA SEVİNCİMDEN VAZGEÇMEDİM

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra 4 dönem Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde muhtarlık yapan Çelik, 4 yıl önce Alzheimere yakalandı. Hastalığından sonra hat sanatına merak salan Çelik, yeni eserlere imza atmaya devam ediyor. Amatör olarak yaptığı hat sanatına devam eden Çelik, Kur'an-ı Kerim'i kendi el yazısı ile nakış nakış işledi.

ALZHİMER NEDİR?

Alzhimer, 60 yaş ve üzerinde tam bilinmeyen nedenlerle sağlıklı beyin dokusunun bozulması ve bunun sonucunda zihinsel ve sosyal yeteneklerde günlük işlevleri bozmaya yetecek şiddetle bir kayıptır. Alzheimer hastalığının 4 evresi mevcuttur. Bunlardan ilki hafıza problemleridir. Hastalığı taşıyan kişilerde hafıza kayıpları geçici görünse de aslında ciddi bir durum olabilmektedir. İkinci olarak düşünce ve muhakeme gelmektedir. Düşünce ve muhakemede ise birey konuya hakim olamaz ve dikkatini sürdüremez. Üçüncüsü değerlendirme ve karar vermede yaşanan problemlerdir. Alzheimer hastalığı olan kişiler düşünme ve karar verme konusunda sıkıntı yaşarlar. Son olarak ise kişilik ve tavırlarda bozuklukların meydana gelmesidir. Bireyin hastalığı süresince kişiliğinde ve tavırlarında birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Hastalık ne kadar ilerlerse bu problemler daha da artabilir.