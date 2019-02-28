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Ambulansa yol vermeyen magandaya gözaltı

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde manevra yaparak ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y gözaltına alındı.

Tugay SADAY
16:10 -
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İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde bir ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Görüntüleri inceleyen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, manevra yaparak ambulansın geçişine engel olan lüks aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, sürücü M.E.Y.'yi gözaltına aldı.

FOTO:SÖZCÜ – M.E.Y.’nin polisteki sorgusu sürüyor.

M.E.Y.’ye K.T.K’nin 3/A maddesi uyarınca saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, 55. madde uyarınca geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, 56/1-A maddesi uyarınca şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL ceza kesildi. M.E.Y, hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. M.E.Y.'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Son güncelleme: android-time 16:47 28.02.2019
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