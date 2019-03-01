Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde bir ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Görüntüleri inceleyen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, manevra yaparak ambulansın geçişine engel olan lüks aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, sürücü M.E.Y.'yi gözaltına aldı.

“AMBULANS ŞOFÖRÜ EL KOL HAREKETİ YAPTI”

Emniyette ifadesi alınan sürücü M.E.Y., “Ben orta şeritte ilerliyordum. Ambulans sirenini açtı. Ardından şoför bir aracı sıkıştırdı. Aracı geçince sirenini kapattı. Ambulansın içerisinde sadece şoför vardı. Ambulans şoförü bana el kol hareketi yaptı. Ben de sinirlendim, yol vermedim” dediği öğrenildi.

“AMBULANSTA HASTA VARDI”

Ambulans şoförü ise, “Ambulansta hasta vardı. Hastanın yakını olmadığı için sağlık görevlisi arkada ilgileniyordu” diyerek kendisini savundu.

Ambulanstaki sağlık görevlisi ise “Hasta yakını olmadığından dolayı aracı boş zannetti, sağdan soldan sıkıştırmaya tacizde bulunmaya başladı. Hasta da durumu fark etti, yanında ben oturuyordum. Araç sağa sola gidince sarsıldık zaten” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

M.E.Y’ye K.T.K’nin 3/A maddesi uyarınca saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, 55. madde uyarınca geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, 56/1-A maddesi uyarınca şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL ceza kesildi. M.E.Y, hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sürücü M.E.Y. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.