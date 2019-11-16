Ambulansı soydular, serbest kaldılar

Esenler, Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi üzerindeki bir iş merkezi önünde meydana gelen olayda, park halindeki bir ambulanstan tıbbi cihazlar çalındı. Hastalar için hayati öneme sahip biri mekanik 2 ventilatör (solunum destek cihazı), 1 cerrahi aspiratör ve 1 defibrilatör (Kalp ritim göstergeli elektroşok cihazı) çalan şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaşanan hırsızlık olayının emniyete bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÇALINAN CİHAZLAR BULUNDU

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti tüm ilçelere ve birimlere bilgi verdi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği birimleri bazı şüphelilerin bir adreste tıbbi malzeme satıldığı bilgisine ulaştı. Ümraniye, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir işyerine baskın düzenlendi. İşyeri sahibi Kenan B. gözaltına alınırken, ambulanstan çalınan malzemeler ele geçirildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Emniyete götürülen işyeri sahibi Kenan B. verdiği ifadede, cihazların Şükrü Yunus S. (33) isimli bir kişi tarafından kargoyla gönderildiğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelinin adresini tespit etti. Şükrü Yunus S., ikamet ettiği adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

İKİSİ DE SERBEST KALDI

Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden Kenan B. hakkında “Hırsızlık Malı Satın Alma”, Şukrü Yunus S. hakkında ise “Otodan Hırsızlık” suçundan işlem yapıldı. Kenan B. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Şükrü Yunus S. ise adliyeye sevk edildi. Şükrü Yunus S. hakkında “Adli Kontrol Hükmü” uygulandı.