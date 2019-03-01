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‘Amca’nın cesedinin bir parçası daha bulundu

İstanbul Kadıköy’de, Zeamet Sokak'ta bir çöp konteynerinde bacakları bulunan Rıfat Rıza Öztürk’ün bedeninin bir parçası da dün Beykoz’da bulunmuştu. Bugün de Öztürk’ün başı bulundu. Polis ekipleri vücut bütünlüğünü sağlamak için kolları da arıyor.

Tugay SADAY
10:01 -
Haberler Gündem
‘Amca’nın cesedinin bir parçası daha bulundu

İstanbul Kadıköy'de, yeğeni Fahrettin Öztürk tarafından öldürülen ve Zeamet Sokak’ta bir çöp konteynerinde önceki gün bacakları bulunan Rıfat Rıza Öztürk'ün bedeninin bir parçası da dün Beykoz'da bulunmuştu.
Bugün de cesedin kafası Acıbadem’de bulundu. Polis bölgede, cesedin kalan bölümünü yani kollarını aramayı sürdürüyor.

YEĞENİ VE 3 ARKADAŞI GÖZALTINDA

İstanbul Kadıköy’de çöp konteynerinde bacakları bulunan Rıfat Rıza Öztürk cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayeti işlediği iddia edilen yeğeni Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşının polisteki sorgusu ise sürüyor.Yeğeni Fahrettin’in amcası Rıfat Rıza Öztürk Başakşehir'de öldürdükten sonra parçaladığı cesedi çuvala koyarak çeşitleri yerlere attığı belirlendi.

Şahıslar sorgusunda cesedi parçaladıktan sonra Kadıköy’deki çeşitli yerlere attıklarını söylemişlerdi.

 

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Son güncelleme: android-time 10:44 01.03.2019
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