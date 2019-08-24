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Amerikan helikopterleri sınırda uçuş yaptı!

Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, öğle saatlerinden bu yana 3´üncü kez devriye uçuşu yapıldı. Havadaki askeri helikopterlerin ABD'ye ait olduğu belirlendi. Helikopterlerin kuyruk kısmında 'United States Army' yazdığı görüldü.

17:26 -
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Amerikan helikopterleri sınırda uçuş yaptı!

Akçakale’de, Türkiye ve ABD yetkilileri arasında günlerdir sürdürülen ‘güvenli bölge’ görüşmelerinde, teknik çalışmalarda sona gelinirken, bugün sınır hattında hareketlilik olduğu gözlendi. Çift uçuş yapılan ve çok yüksekten uçurulduğu için kime ait olduğu anlaşılmayan askeri helikopterlerin, ABD’nin olduğu belirtildi. Suriye tarafından gelerek, 3 kez devriye uçuşu yapan, Akçakale sınırlarına giren ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na iniş yapan askeri helikopterler, bir süre sonra yeniden havalandı. Helikopterlerin kuyruk kısmında ‘United States Army’ yazdığı görüldü. DHA

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Son güncelleme: android-time 17:27 24.08.2019
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