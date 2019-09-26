Amitos Defineleri pazarlığı nezarette son buldu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, polis bazı definecilerin Samsun-Tokat çevresinde çok sayıda define çıkardığını belirledi. Şüphelilerin sikkeleri satmaya çalıştığını öğrenen ekipler harekete geçti. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli arkeolog polisler eşliğinde yapılan çalışmada şüphelilerle irtibata geçildi.

100 BİN DOLARA ANLAŞTILAR

Polis ekipleri alıcı olduklarını söyleyerek, definecilerle pazarlık yaptı. 695 sikke için 300 bin dolar isteyen şüphelilerle 100 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldı. İki defineci, alıcı kılığındaki polislerle görüşmek için Tokat'tan İstanbul'a geldi. Fatih'te bir adreste görüşme yapıldı. Polis ekipleri sikkelerin şüphelilerin yanında olduğunu görünce dışarıda bekleyen birimlere mesajla haber verildi. Adrese giren ekipler düzenlenen operasyonla 2 defineciyi gözaltına aldı.

2 BİN 100 YILLIK SİKKE

Yakalanan şüphelilerin yanlarındaki 695 sikkenin Pontus Kralı 6'ncı Mithradates Dönemi'ne ait 2 bin 100 yıllık paralar olduğu anlaşıldı. Savaşlarda askerlere ödeme yapmak için basılan bronz sikkeler üzerinde, “Athena”, “Ares” “Zeus” “Medusa” “Perseus” gibi Yunan tanrılarının figürleri olması dikkat çekti. Samsun, Tokat, Ordu çevresinden çıkarılan bu tür eserlerin antik Amitos defineleri olarak adlandırıldığı belirtildi.

KİLİSE MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Diğer iki operasyonda ise polis ekipleri Beyoğlu ve Fatih'teki bazı antikacılara baskın düzenledi. Çalışmalarda, 17'nci yüzyıla ait sütun başları ve Bizans Dönemi'ne ait hac ve kilise malzemeleri ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kaçakçılık ekiplerinin tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını engellemek için düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.