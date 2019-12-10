Anadolu Adalet Sarayı’nda ‘sahte avukat’ şoku! 100 bin TL dolandırdı 

Anadolu Adalet Sarayı’nda eşine az rastlanan bir sahte avukat dolandırıcılığı olayı yaşandı. Adliyeye cübbe ile giren 30 yaşındaki sahte avukat D.G.B., bir kadını 100 bin lira dolandırdı. Dolandırılan mağdur kadın ise, “Sürekli cübbeyle dolaşıyordu, çantasında dosyaları vardı. Bu şekilde güvenimi kazandı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi. Her cübbeli gördüklerini avukat zannetmesinler” diye konuştu. 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AVUKAT GİRİŞİNDEN KİMLİKSİZ GİRDİ

İddianamede, D.G.B. isimli kadının 30 Mayıs 2019 tarihinde elinde dosyalarla adliyenin B Blok -4. katındaki kapı girişinden adliyeye giriş yapmak istediği, güvenlik görevlisi A.Ç.'ye kendini avukat olarak tanıtıp kimliğinin yanında olmadığını söylediği, güvenlik görevlisinin de şüpheliyi avukat girişinden içeriye aldığı anlatıldı.

AVUKAT GİBİ GİRİP DURUŞMALARI GEZİYORMUŞ

Giriş sırasında güvenlik görevlisiyle arkadaş olan şüphelinin avukat olmamasına rağmen adliyeye avukat girişinden giriş yaptığı, adliye içerisinde avukat cübbesi giyerek duruşmaların bulunduğu katlarda gezdiği belirtildi. İddianamede, kardeşinin davası olan müşteki E.A.'nın duruşmalara gelip gittiği sırada tanıştığı güvenlik görevlisi Y.D.'den kendisine bir avukat bulmasını istediği belirtildi. Y.D.'nin de kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli D.G.B.'ye durumu anlattığı, şüphelinin hukuki yardımda bulunabileceğini söylediği kaydedildi.

AVUKAT GİBİ DİLEKÇE YAZMIŞ

İddianamede şüphelinin gerekirse davaya parasız bile bakabileceğini söylediği, bu süreçte müştekiyi telefonla sık sık arayarak adliyeye çağırdığı, adliyede görüştükleri ve şüphelinin adli mercilere hitaben avukat sıfatıyla dilekçeler yazdığı anlatıldı.

“BU DAVA BENİM İÇİN ÇEREZ’

Şüphelinin müştekiye kardeşini cezaevinden çıkaracağını, istinafta tanıdıkları olduğunu, araya adam sokabileceğini, kardeşini beraat ettirebileceğini, diğer baktığı davalara göre bu davanın çerez olduğunu ve 60 kişiyi bu davadan beraat ettirdiğini söylediği, böylelikle müştekinin güvenini kazandığı vurgulandı.

AVUKAT YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelinin müştekiden görüştükleri süreç içinde 100 bin lira para aldığı, şüphelinin vaat ettiği şekilde kardeşinin cezaevinden çıkmadığını gören müşteki E.A.'nın bu defa başka bir avukat tuttuğu, bu avukatın D.G.B.'nin avukat olup olmadığı yönünde yaptığı araştırmada, şüphelinin aslında avukat olmadığını tespit ettiği kaydedildi. Müştekinin parasını iade etmesini istemesi üzerine şüphelinin 20 bin lira parasını iade ettiği ancak geri kalanını vermediği kaydedildi.

“100 BİN LİRA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLADI”

Savcılık, şüphelinin kamu görevi olan avukatlık mesleğini yetkisiz üstlenerek, avukatmış gibi davranıp müştekiyi hileli hareketlerle kandırdığını, toplamda 100 bin lira haksız çıkar sağladığını belirtti.

İddianamede, tutuklu şüpheli D.G.B.'nin “kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (İHA)